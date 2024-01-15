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Başakşehir FK, Eden Karzev hakkında soruşturma başlattı

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Başakşehir FK, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı '100 gün' ifadeleriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından kullanan İsrailli futbolcu Eden Karzev hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak kulüp disiplin talimatlarını ihal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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