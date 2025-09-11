Haberler

Başakşehir FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Başakşehir FK, Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Idman, 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Topla ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

