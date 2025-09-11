Başakşehir FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Başakşehir FK, Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Idman, 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Topla ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
