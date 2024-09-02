Başakşehir FK, Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Şener üstlendi. Maça hızlı bir başlangıç yapan Antalyaspor, 2'nci dakikada Sam Larsson'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 41'inci dakikada tekrar sahneye çıkan Sam Larsson, farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Antalyaspor'un gollerine 43'üncü dakikada Joao Figueiredo ile cevap veren Başakşehir FK ilk yarının sonunda farkı 1'e indirdi: 1-2. İkinci devreye üst üste ataklarla başlayan İstanbul ekibi, 62'nci dakikada Deniz Türüç'ün fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi. Başakşehir FK, 64'üncü dakikada Krzysztof Piatek'in golüyle maçta öne geçti: 3-2. Krzysztof Piatek, 72'nci dakikada tekrar ağları havalandırarak skoru 4-2 yaptı. Başakşehir FK'nın Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, 80'inci dakikada kendisinin 3'üncü, takımının ise 5'inci golünü kaydetti: 5-2. Mücadele Başakşehir FK'nın 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu maçın ardından ev sahibi ekip, 7 puana yükseldi. Konuk Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor