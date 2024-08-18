Başakşehir FK, Alanyaspor'u mağlup etti

Alanyaspor maçının ardından

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, – Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir FK, konuk ettiği Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Fatih Tekke, "Üzüldüğümüz bir maç, kesinlikle üç puanı hak ettiğimiz bir maçtı. Rakip ilk yarı boyunca 1-2 kez çıktı, set hücumu yemedik. Ayağımızdaki 4 top kalemizde absürt diyebileceğimiz goller şeklinde bizi cezalandırdı. Oyunun kırılma anı 2-1'den sonra yakaladığımız net pozisyon. İkinci kırılma anı da bizi teknik ekip olarak mecburen hata yapmaya sevk eden zorunlu olarak sakatlarımızın oluşu. 2-2 iken oyun üstünlüğü bizdeydi ve hem de fiziksel olarak çok yorulmuşlardı. Loide'nin mecburi çıkışı, değişiklik yapamadık, iki gol yedik. Bu kadar basit goller yememeliyiz. Oyuncularımın verdiği mücadele, oynadığı oyun harikulade denecek seviyede bence, üzerine devam etmeliyiz. Sorunlarımız belliydi, yine aynı şeyleri söylüyorum. Yediğimiz goller bize yakışmadı. Sakatlarımızın durumu umarım ciddi değildir. Bugünün sonucu olarak şunu söyleyebilirim, yapamadığımız değişikliklerle maçı kaybettik diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇAĞDAŞ ATAN: YAPTIĞIMIZ HAMLELERLE OYUN BİZE DÖNMEYE BAŞLADI VE MAÇI KAZANDIK

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, mücadelenin tekrarını izlemek için sabırsızlandığını belirterek, "Çok güzel bir maç oldu. İlk yarı oyuncularım bence mükemmele yakın oynadılar. Devreye rahat girebilirdik, konsantrasyon eksikliği taçtan gol yedik, sonrasında sol tarafımızda biraz problem yaşadık gibi gözüküyor, oradan bir de penaltı verdik. İkinci yarının başında Alanya'nın pozisyonu vardı orada şans bizimleydi ama yaptığımız hamlelerle sahada güçlenmeye çalıştık. 22-23 günde 6'ncı resmi maçımızı oynadık. Yüzde yüz hazır olmadığımız bir dönemde altı resmi maç hiç kolay değil. 60-80 arası biraz sallandık ama onun dışında 2-1'den dönüp 4-2 galip gelmek oyuncularıma çok yakıştı. Birçok oyuncum tükenene kadar mücadele etti. Deniz, Davidson, Opoku, Ba, Duarte bu sezon devamlı 90 dakika oynuyorlar. Onlara mücadelelerinden ötürü teşekkür ediyorum. Alanyaspor ve Fatih Hocama çok başarı diliyorum. Alanya bizim için özel, Fatih Ağabey de benim için özel. Harika bir takıma karşı oynadık, çok güzel bir futbol akşamı oldu. Taktik savaşları şeklinde geçti, ikinci yarı baskı yapmayı tercih ettiler, topun kontrolünü ikinci yarıda elimize alamadık ama yaptığımız hamlelerle oyun bize dönmeye başladı ve maçı kazandık. Şimdi tamamen perşembe gününe konsantre olup bizim için final niteliğinde olan St. Patrick's karşılaşmasının ilk etabını oynayacağız" diye konuştu.

"TAKIMIMI KUTLUYORUM"

Atan, Joao Figueiredo'nun golüyle ilgili bir soruya, "O kadar kusursuz gidiyordu ki gol olduğunu anladım, ben zaten koşmaya başladım. Tam ortaya gidiyordu, şiddeti de müthişti. Ertuğrul'u da bir an önde gördüm. Figueiredo topa iyi vuran bir oyuncu harika bir gol attı, ona da takıma da yakıştı, bu golle geri dönüş ateşimizi yakmış oldu. Ondan sonra maçı kazandıran goller geldi. Hem golün güzel olması hem fazla gol atmamız bugünün pozitif olaylarındandı. Takımımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.