Başakşehir FK, Adana Demirspor'a 3-2 Mağlup Oldu

BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Süper Lig'in 37'nci haftasında Başakşehir FK, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çaldı. Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Harun Güngör yaptı. Karşılaşmada ev sahibi Başakşehir FK, Deniz Dilmen, Ebosele, Opoku, Hamza Güreler, Operi, Umut Güneş, Deniz Türüç, Djalo, Ömer Faruk, Brnic, Keny 11'i ile çıktı. Konuk ekip Adana Demirspor ise Deniz Dönmezer, Fougeu, Burhan Ersoy, Yusuf Buğra, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Alioui, Yusuf Barasi ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 20'nci dakikasında rakibinin baskısı sonrası yaptığı hatalı pasında topa sahip olan Deniz Türüç topu Keny ile buluşturdu. Keny, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 27'de Fougeu topla ceza sahasına hareketlenirken Operi'nin arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı. 30'uncu dakikada karşılaşmanın hakemi verdiği penaltı kararından sonra VAR'a gitti. VAR incelemesinin ardından kararında mutabık kalan Gürcan Hasova tekrar penaltı noktasını gösterdi. Dakika 32'de topun başına geçen Yusuf Barasi beraberliği getiren golünü kaydetti: 1-1.

Dakika 35'te Deniz Türüç'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda top Opoku'dan sekerek Operi'nin göğsüne çarparak kaleye yöneldi. Operi, kaleci Deniz Dönmezer'in uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı altıpasın içinde tamamlayarak ağlarla buluşturdu: 2-1.

45+2'de Adana Demirspor'da Osman Kaynak, Ebosele'nin aşil tendonuna yaptığı müdahale sonrası 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Başakşehir FK karşılaşmanın ilk yarısını 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

65'inci dakikada Ozan Demirbağ'ın soldan yerden pasında topla buluşan Alioui 4 oyuncunun arasından çıkardığı şutta topu ağlara göndererek takımının beraberlik golünü yazdı: 2-2.

90+4'te Maestro'nun kendi yarı sahasında sol çizgiden pasında savunmanın arkasına sarkan Aimbetov ceza sahasına girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-3.

Başakşehir FK, Süper Lig'in 37'nci haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.