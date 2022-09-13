Başakşehir - Fiorentina maç bileti ne kadar? Avrupa'da Başakşehir'in, Fiorentina ile oynayacağı maça ilgi büyük. Maçın biletleri sporseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Başakşehir - Fiorentina maç bileti ne kadar? BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Başakşehir bilet devri nasıl yapılır?

Başakşehir - Fiorentina mücadelesine taraftarın ilgili çok büyük. Birçok futbolsever internetten bu önemli maçın biletleri ile ilgili araştırma yapmakta. Konuya ilişkin internette en çok merak edilen sorular ise Başakşehir - Fiorentina maç bileti ne kadar? Başakşehir - Fiorentina maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Başakşehir bilet devri nasıl yapılır? oldu. Başakşehir - Fiorentina biletleri satışa çıktı! Bilet devri ve bilet satın almak için detaylar haberimizde.

BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA MAÇI BİLETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başakşehir - Fiorentina arasında oynanacak olan Avrupa mücadelesi biletleri maç saatine 24 saat kala passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Başakşehir – Fiorentina maçı biletleri fiyatları;

Bilet fiyatları henüz biletler çıkmadığı için bilinmiyor.

BAŞAKŞEHİR - FİORENTİNA BİLET DEVRİ NASIL YAPILIR?

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

• Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.