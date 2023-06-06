Başakşehir Fatih Terim, Trabzonspor'u 3-1 Yendi
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi. Maçta Başakşehir'in gollerini Deniz Türüç, Eren Elmalı (kendi kalesine) ve Lima kaydederken, Trabzonspor'un tek golünü Visca attı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, Kamil Çetin
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Touba (Dk. 66 Shaocong), Duarte, Lima, Biglia (Dk. 86 Batuhan Çelik), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 76 Karzev), Januzaj (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Figueiredo (Dk. 66 Serdar Gürler), Keny
Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan (Dk. 86 Engin Yıldırım), Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı (Dk. 86 Salih Malkoçoğlu), Doğucan Haspolat (Dk. 46 Larsen), Bardhi, Emirhan Zaman (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Visca (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Arif Boşluk, Umut Bozok
Goller: Dk. 34 Deniz Türüç, Dk. 48 Eren Elmalı (Kendi kalesine), Dk. 79 Lima (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Visca ( Trabzonspor )
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.
48. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahasına kavisli gönderdiği topu Eren Elmalı ters bir vuruş yaparak kendi kalesine gönderdi: 2-0.
54. dakikada soldan ceza alanına giren Figueiredo, kale alanına ortaladı. Savunmaya çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına dönen topa müsait durumdaki Januzaj vurdu ancak meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
62. dakikada Trabzonspor farkı bire indirdi. Sağ kenardan ceza sahasına gönderilen top savunmadan döndü. Topu önünde bulan ve rakibini çalımlayan Visca'nın sol ayağıyla sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
67. dakikada yayın gerisinde topla buluşan Deniz Türüç, sol ayağının üstüyle sol köşeye falsolu ve sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
79. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkaran golü attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Lima'nın, sol ayağının üstüyle sol uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 3-1.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle bitti.