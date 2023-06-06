Başakşehir Fatih Terim, Trabzonspor'u 3-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi. Maçta Başakşehir'in gollerini Deniz Türüç, Eren Elmalı (kendi kalesine) ve Lima kaydederken, Trabzonspor'un tek golünü Visca attı.