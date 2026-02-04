Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Haberler

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında RAMS Başakşehir, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Fayzullayev, Shomurodov, Crespo ve Brnic'ten geldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Mert Bulut

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Kerem Yandal, Muhammed Kadıoğlu, Burhan Ersoy, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Esgaio), Bartuğ Elmaz, Kranevitter (Dk. 46 Larsson), Tarık Buğra Kalpaklı (Dk. 71 Biraschi), Serginho (Dk. 46 Berkay Özcan), Babicka (Dk. 46 Barış Kalaycı), Kone

RAMS Başakşehir : Doğan Alemdar, Onur Bulut, Duarte (Dk. 46 Hamza Güreler), Ba, Operi (Dk. 58 Ebosele), Umut Güneş (Dk. 66 Kaluzinski), Berat Özdemir, Fayzullayev (Dk. 58 Yusuf Sarı), Shomurodov (Dk. 26 Crespo), Brnic, Bertuğ Yıldırım

Goller: Dk. 8 Fayzullayev, Dk. 22 Shomurodov, Dk. 50 Crespo, Dk. 65 Brnic ( Başakşehir ), Dk. 79 Kone ( Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 45 Muhammed Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 78 Ebosele (RAMS Başakşehir )

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

8. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası yan çizgisi üzerinde pasını arka direkteki Fayzullayev'e gönderdi. Özbek oyuncu, uygun durumda topa dokunarak fileleri havalandırdı: 0-1.

22. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Shomurodov'un uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı altıpasa çıkardı. Bertuğ Yıldırım'ın dokunduğu top, kaleci Kerem Yandal'dan sekerek sağ çaprazdaki Shomurodov'un önünde kaldı. Özbek santrfor, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

50. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Onur Bulut'un pasıyla topla buluşan Fayzullayev'in yayın sağından ceza sahasına girdikten sonra uzak direğe çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü. Crespo, ceza sahası içi solunda meşin yuvarlağı tamamlayarak filelerle buluşturdu: 0-3.

65. dakikada konuk takım, 4 farklı üstünlük elde etti. Crespo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Bertuğ Yıldırım, süratle ceza sahasına girdikten sonra Brnic'i gördü. Hırvat oyuncunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

79. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e indirdi. Kone, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı şık vuruşta topu filelere gönderdi: 1-4.

RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
