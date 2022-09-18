Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Haberleri

Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, ligin en iyi takımlarından biriyle sahasında gol yemeden ayrılmanın değerli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, ligin en iyi takımlarından biriyle sahasında gol yemeden ayrılmanın değerli olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pirlo, "İyi bir takıma karşı, bana göre ligin en iyi takımı olabilecek düzeyde bir takımla karşılaştık. Takımın verdiği reaksiyondan memnunum. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Zor bir mücadele oynayacağımızı biliyorduk. Biz de rakip de birkaç pozisyona girdi ama bu sahada oynayıp gol yememek kolay değil. Biz bunu başardık, genel olarak çok fazla pozisyon da vermedik." ifadelerini kullandı.

Pirlo, Diagne'nin oyundan çıkarken verdiği tepki hakkında ise "Digane hep oynamak isteyen ve hep kazanmak isteyen bir oyuncu. Bu şekilde hareketler normal. Ama yorgundu, o dakikada savunma arkasına hareketlenecek bir oyuncuyu tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, Diagne ile Biglia üzerine pres yapmaları hakkında da "Biglia'nın önlenmesine hazırlandık. Başakşehir'de en önemli aktör olacağını biliyorduk ve Diagne ile kendisini marke edip kanatlardan da beklere baskı yapmak istemiştik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Fatih Terim Stadı Fatih Karagümrük Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title