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Başakşehir, Emre Kaplan'ı Adanaspor'a kiraladı

AA - Emrah Oktay - Spor
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Başakşehir, Emre Kaplan'ı Adanaspor'a kiraladı

Medipol Başakşehir, genç sol bek Emre Kaplan'ı Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor'a kiraladı.

Medipol Başakşehir, genç sol bek Emre KaplanSpor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor'a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Kaplan, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Emre Kaplan için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Emre Kaplan Başakşehir Adanaspor Spor Haberler

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