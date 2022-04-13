Başakşehir, Efe Arda Koyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı
AA - Hilmi Sever - Spor
Medipol Başakşehir, altyapıdan yetişen 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir, altyapıdan yetişen 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde gerçekleştirilen imza töreninde genç futbolcu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt ve kulüp altyapı direktörü Nedim Yiğit de yer aldı.
AA / Hilmi Sever - Spor