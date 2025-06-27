Başakşehir, Eden Karzev'i Shenzhen Peng City'ye Transfer Etti
Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in Shenzhen Peng City'ye transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, Karzev'in satın alma opsiyonunun kullanıldığını vurguladı.
Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in Shenzhen Peng City'ye transfer olduğunu duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüp, Shenzhen Peng City'nin Karzev'in satın alma opsiyonunu kullandığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
"Geçen sezon, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'de kiralık olarak forma giyen Eden Karzev'in satın alma opsiyonu kullanılmıştır."
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor