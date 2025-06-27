Başakşehir, Eden Karzev'i Shenzhen Peng City'ye Transfer Etti

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Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in Shenzhen Peng City'ye transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, Karzev'in satın alma opsiyonunun kullanıldığını vurguladı.

Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in Shenzhen Peng City'ye transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüp, Shenzhen Peng City'nin Karzev'in satın alma opsiyonunu kullandığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Geçen sezon, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'de kiralık olarak forma giyen Eden Karzev'in satın alma opsiyonu kullanılmıştır."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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