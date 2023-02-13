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Başakşehir, depremzedeler için yardımlarına devam ediyor

Spor Haberleri

Başakşehir, depremzedeler için yardımlarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, depremzedelere yardım için o bölgeye yardım tırları göndermeye devam ediyor.

Medipol Başakşehir, depremzedelere yardım için o bölgeye yardım tırları göndermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de ağır hasar bırakan depremlerin ardından yurdun her yerinden yardımlar gitmeye devam ediyor. Medipol Başakşehir de deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardımlarını sürdürüyor. Turunu-lacivertliler son olarak bir tırın Adıyaman'a, diğer tırın da Malatya'daki vatandaşlar için yola çıktığını duyurdu. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Başakşehir Spor Haberler

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