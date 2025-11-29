Başakşehir Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 Mağlup Etti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, sahasında Rams Başakşehir'i ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmadan 3-1'lik skorla ayrılan taraf Başakşehir oldu. Konuk ekibin gollerini 26. dakikada Abbosbek Fayzullayev, ilk yarının uzatma bölümünde Amine Harit ve maçın son anlarında Eldor Shomurodov kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa ise 79. dakikada Adem Arous ile skoru buldu.

Başakşehir'de Davie Selke, 75. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi. Bu galibiyetle turuncu-lacivertliler puanını 16'ya çıkarırken, Kasımpaşa 13 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırlayacak; Kasımpaşa ise deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.