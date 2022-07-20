Başakşehir'de voleybol turnuvası heyecanı başladı - Haberler

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Başakşehir'de voleybol turnuvası heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir'de voleybol turnuvası heyecanı başladı

Başakşehir'de ilçe sakinlerinden oluşan takımların yer aldığı voleybol turnuvası başladı.

Başakşehir'de ilçe sakinlerinden oluşan takımların yer aldığı voleybol turnuvası başladı. 27 takımın katıldığı turnuvada ilk gün karşılaşmaları kıran kırana geçti.

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilki düzenlenen Başakşehirli Voleybol Turnuvası, Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı'nda başladı. Başakşehirli ilçe sakinleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın ilk günü birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Turnuvanın açılış maçı Alıparlar ve Kayabeyi takımları arasında oynandı. Centilmence geçen maçta son sayıya kadar heyecan vardı. Rakibine karşı daha kontrollü bir oyun sergileyen Kayabeyi, açılış maçını 2-0 kazanmayı başardı.

Dereceye girecek takımlar ödüllendirilecek

Günün ikinci maçında ise Genç Pusacık ile Hayatpark PlusSpor karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmadan galip ayrılan takım 2-1'lik skorla Hayatpark Plus Spor oldu. 27 takımın yer aldığı turnuvada maçlar hafta içinde devam edecek. Başakşehirlilerin kaynaşması ve sosyalleşmesini sağlayacak voleybol turnuvası sonunda dereceye girecek takımlara çeşitli ödüller verilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Belediyesi Başakşehir voleybol gençlik Spor Haberler

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