Başakşehir'de Teknik Direktörlük Görevine Recep Uçar İsmi Ön Plana Çıkıyor
Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine daha önce kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Uçar'ı düşünüyor.
Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine turuncu-lacivertlilerde daha önce kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı.
Rams Başakşehir, geçtiğimiz günlerde 2 sezondur teknik direktörlük görevini sürdüren Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklamıştı. Söz konusu ayrılık sonrası birçok isim turuncu-lacivertli kulüple anılmaya başlarken, 47 yaşındaki Teknik Direktör Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı. Daha önce kulüpte alt yaş gruplarında ve A Takım'da yardımcı antrenör olarak Başakşehir'de görev yapan Uçar, 2021-2022 sezonunda da Ümraniyespor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmasında büyük rol almıştı. - İSTANBUL