Başakşehir'de Mesut Özil, 125 gün sonra sahada Spor Haberleri Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olduğu maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 125 gün sonra oynadı. Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olduğu maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 125 gün sonra oynadı. Ziraat Türkiye Kupası Son16 Turu'nda Başakşehir'in deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, karşılaşmaya 11'de başladı. Özil, yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisinin ardından ilk kez Fatih Karagümrük karşısında görev aldı. 34 yaşındaki futbolcu son olarak 15 Eylül 2022 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Başakşehir'in evinde oynadığı Fiorentina karşısında süre almıştı. Deneyimli futbolcu, Karagümrük maçıyla 125 gün sonra formasına kavuşmuş oldu. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Türkiye Kupası Mesut Özil Başakşehir Spor Haberler

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