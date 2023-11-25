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Başakşehir'de İş Merkezinde Yangın Çıktı

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Başakşehir'de bir iş merkezinin bodrum katında spor malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü ve ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BAŞAKŞEHİR'de iş merkezinin bodrum katında spor malzemelerinin bulunduğu depolandığı yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi'nde bulunan iş merkezinin bodrum katında çıktı.

Spor malzemelerinin depolandığı alanda bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çalışanlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine elen çok sayıda itfaiye ekibi spor malzemelerinin yandığı depoyu kısa sürede söndürdü.

Ekipler duman tahliyesini sürdürürken yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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