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Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini uzattı

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Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini uzattı

Medipol Başakşehir, 21 yaşındaki oyuncusu Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, 21 yaşındaki oyuncusu Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç oyuncumuza yeni sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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