Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini uzattı Medipol Başakşehir, 21 yaşındaki oyuncusu Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığını açıkladı. Medipol Başakşehir, 21 yaşındaki oyuncusu Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç oyuncumuza yeni sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Başakşehir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini uzattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.