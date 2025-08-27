Başakşehir, Craiova ile Maç Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya'nın Universitatea Craiova takımıyla karşılaşacak. Takım, maç öncesi antrenmanını Ion Oblemenco Stadı'nda tamamladı.

Maçın oynanacağı Ion Oblemenco Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve top kapma çalışması yaptı. İdmanın taktik çalışmayla tamamlandığı öğrenildi.

İstanbul Başakşehir, yarın saat 20.30'da Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

