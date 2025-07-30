Başakşehir, Cherno More ile Mücadele İçin Hazır
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Bulgaristan takımı Cherno More ile sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın sahasında Bulgaristan takımı Cherno More ile oynayacağı karşı hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.
Antrenmanda yeni transfer Abbosbek Fayzullaev de yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor