Başakşehir, Braunschweig ile Golsüz Beraberlik Elde Etti

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Başakşehir, Alman ekibi Braunschweig ile 0-0 berabere kaldı. Başakşehir, 13 Temmuz'da Hertha Berlin ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Başakşehir, hazırlık maçında Alman ekibi Braunschweig ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon öncesi Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesinde kamp yapan Başakşehir, hazırlık maçında Jenbach Stadı'nda Almanya ekibi Braunschweig ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Başakşehir FK, 13 Temmuz'da Hertha Berlin ile de hazırlık maçı oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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