Üye Girişi
Haberler

Başakşehir, Bodrum FK'yi Zor Deplasmada Yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Bodrum FK mağlubiyetinden sonra galibiyeti ve zorlukları vurgulayarak, 'Eğer tablonun ilk dördünde, ilk beşinde yer almak istiyorsak hikaye böyle maçları kazanmakla yazılıyor' dedi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Bodrum FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Eğer tablonun ilk dördünde, ilk beşinde yer almak istiyorsak hikaye böyle maçları kazanmakla yazılıyor" dedi.

RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün açıkçası zemin bizi bayağı zorladı. Topu hızlandırmak çok mümkün olmadı. Çok takılan bir zemin vardı. Oyuna gelecek olursak buraya deplasmana gelen takımlar, maçları oynadıktan sonra buranın ne kadar zor bir deplasman olduğunu anlayacaklar. Ortama adapte olmak, sahaya adapte olmak, rakibe adapte olmak, atmosfere adapte olmak gerekiyor. Bunu oyunun hemen başında yapmadığınızda, hemen oyunun başında ritmi yakalayamadığınızda sizin için biraz problem olabiliyor. Biz ilk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık ama genel anlamda oyunu iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Biz bu maçların aynılarını UEFA Konferans Ligi'nde birebir oynadık. O yüzden bu takımlara karşı bu rakiplere karşı hazırlıklıyız. İkinci yarıda daha fazla pozisyona girebileceğimizi düşünüyordum. Maçı daha erken koparabilirdik, bir-iki geçiş pozisyonunda bence rakip ve taraftar heyecanlandı ama onun dışında sahada güvenli durduk. Bazı bireysel performanslarımız düşük kalmasına rağmen maçı kazanmasını bildik. Geçen seneki Beşiktaş maçı bizim için milat gibi gözüküyor. Öyle söyledim oyuncularıma da İstanbul'da. Bugün herhalde otuz beş ya da otuz altıncı maçı oynadık. Oyuncularım harika bir takıma dönüştüler. Onlara oluşturdukları bu ortam için çok teşekkür ediyorum. Eğer tablonun ilk dördünde, ilk beşinde yer almak istiyorsak hikaye böyle maçları kazanmakla yazılıyor. O yüzden bu kazandığımız maç bizim için çok önemliydi" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Çağdaş Atan Başakşehir Magazin Bodrum Futbol Spor

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Bugüne kadar herkesten gizlenen delil ilk kez ortaya çıktı

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı

Ayağının tozuyla büyüledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi?
title