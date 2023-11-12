Başakşehir, Beşiktaş maçında 3 değişiklik yaptı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Danijel Aleksic kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Danijel Aleksic kadroda yer almadı. Atan, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aleksic, Lucas Lima ve Deniz Türüç'ün yerine ise Ba, Emirhan İlkhan ve Emmanuel Dennis'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir sahaya, Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Duarte, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Dennis, Emirhan İlkhan, Serdar Gürler ve Piatek ilk 11'iyle çıktı.

İstanbul ekibinin yedek kulübesinde ise Deniz Dilmen, Cemali Sertel, Lucas Lima, Abeid, Deniz Türüç, Onur Ergün, Figueiredo, Pelkas, Efecan Barlık ve Keny yer aldı.

Emirhan ilk kez Beşiktaş'a karşı sahada

Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan İlkhan, ilk kez siyah-beyazlı takıma rakip olarak sahaya çıktı.

RAMS Başakşehir'in İtalya'nın Torino ekibinden kiraladığı 19 yaşındaki oyuncu eski takımına karşı ilk kez mücadele etti.

Çağdaş Atan, Emirhan İlkhan'a bu sezon ligde ilk kez bir maçta ilk 11'de şans verdi.