Başakşehir, Beşiktaş'ı Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti

Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek, bu sezon üst üste ilk deplasman galibiyetini aldı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte bir önceki deplasmanda maçında Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, bu sezon üst üste ilk deplasmanda galibiyetini elde etti. Başakşehir, bu sezon deplasmanda Bodrum FK, Sivasspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Başakşehir, bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir 3 puan elde etti. - İSTANBUL