Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Taraflardan ilk mesajlar geldi
Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Başakşehir, Beşiktaş'ı Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenerek üst üste ilk deplasman galibiyetini aldı. Bu sonuç, Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir 3 puan anlamına geliyor.

Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek, bu sezon üst üste ilk deplasman galibiyetini aldı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte bir önceki deplasmanda maçında Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, bu sezon üst üste ilk deplasmanda galibiyetini elde etti. Başakşehir, bu sezon deplasmanda Bodrum FK, Sivasspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Başakşehir, bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir 3 puan elde etti. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.