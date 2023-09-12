Başakşehir Berkay Özcan'ın sözleşmesini uzattı
RAMS Başakşehir, 2019 yılından bu yana kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. 25 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
RAMS Başakşehir, 2019 yılından bu yana kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz."
Başakşehir formasıyla 164 maçta 9 gol atıp 8 asist yapan Berkay Özcan, 2019-2020 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.
Kaynak: AA / Spor