Başakşehir, Batuhan Çelik'in sözleşmesini uzattı
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RAMS Başakşehir, genç futbolcu Batuhan Çelik'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
RAMS Başakşehir, genç futbolcu Batuhan Çelik'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Çelik'in sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç futbolcumuzun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Batuhan Çelik'e kulübümüzde başarı dolu sezonlar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor