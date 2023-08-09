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Başakşehir, Batuhan Çelik'in sözleşmesini uzattı

Spor Haberleri

RAMS Başakşehir, genç futbolcu Batuhan Çelik'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, genç futbolcu Batuhan Çelik'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Çelik'in sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç futbolcumuzun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Batuhan Çelik'e kulübümüzde başarı dolu sezonlar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Başakşehir Spor Haberler

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