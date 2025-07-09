Başakşehir, Avusturya'da Braunschweig ile 0-0 Berabere Kaldı

Başakşehir, Avusturya'da Braunschweig ile 0-0 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu hazırlıkları için gittiği Avusturya'da Braunschweig ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Maç, Innsbruck'ta bulunan Stadion Jenbach'ta yapıldı. Başakşehir, sezon hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar sürdürecek.

BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu hazırlıkları için gittiği Avusturya'da hazırlık maçında karşılaştığı Braunschweig ile 0-0 berabere kaldı.

2025-2026 sezonu hazırlıkları için gittiği Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesinde çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Almanya ekibi Braunschweig ile karşılaştı.

Stadion Jenbach'ta oynanan maçta her iki taraf da gol girişimlerinden sonuç alamayınca maç 0-0 sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Başakşehir FK, çalışmalarına 17 Temmuz'a kadar Avusturya'da devam edecek. Başakşehir FK, 13 Temmuz'da Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

Öcalan serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek

TFF açıkladı! Stadyuma girişlerde yeni dönem başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.