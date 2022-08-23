Başakşehir, Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Medipol Başakşehir'de, topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 12.00'de Belçika'ya hareket edecek ve son antrenmanını yerel saatle 19.00'da Bosuil Stadyumu'nda gerçekleştirecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Başakşehir Spor Haberler

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