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Başakşehir, Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı

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Başakşehir, Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir'de, topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 12.00'de Belçika'ya hareket edecek ve son antrenmanını yerel saatle 19.00'da Bosuil Stadyumu'nda gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Spor Haberler

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