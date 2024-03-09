Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti
Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Opoku'nun attığı golle Başakşehir sahadan galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sol taraftan Erdoğan'ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan seken topa bekletmeden vuran Buksa'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
67. dakikada sağ taraftan Davidson'un ceza sahasına ortasına altıpasın gerisinden iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Leite topu ayağıyla kornere çeldi.
90+1. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Opoku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berkay Özcan (Josef de Souza dk. 90+4), Kemen (Mahmut Tekdemir dk. 90+4), Deniz Türüç, Aleksic (Emirhan İlkhan dk. 76), Davidson (Figueiredo dk. 84), Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Serdar Gürler, Pelkas, Keny, Yağız Dilek
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Erdal Rakip dk. 90+3), Ufuk Akyol (Safuri dk. 69), Larsson (Bytqi dk. 87), Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Gerxhaliu, Milosevic, Ömer Toprak, Naldo, Emre Uzun
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Opoku (dk. 90+1) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Opoku (Başakşehir), Sergen Yalçın (Teknik Direktör), Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor) - İSTANBUL