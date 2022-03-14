Başakşehir-Antalyaspor maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, "Bizim için önemli bir gün. Başakşehir takımına karşı ilk deplasman galibiyetimiz. Çok iyi durumdayız. Bunun başlıca nedenlerinden biri, takım ruhunu her gün bir seviye daha ileriye taşımamız. Son 7 maçta yediğimiz 1 gol var. Bu, takım savunmasını iyi yaptığımızı gösteriyor. Skor ürettiğimizde de 3 puan bugün olduğu gibi bize geliyor." dedi.

İlk yarıda oyunu kontrol eden taraf olduklarını dile getiren Gronendijk, "Topa sahip olduk ve golü bulduk. Daha sonra rakip, oyuna giren Okaka ve Berkay gibi isimlerle daha ofansif oynadı. Biz geri çekilmek durumunda kaldık. İkinci yarı belki topa çok sahip olamadık ama sonucu aldık. İyi bir seri yakaladık. Son 7 maçta yenilen 1 gol, takım savunması adına müthiş bir şey. Şimdi Giresunspor maçına da aynı hırsla çıkıp, 3 puana uzanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.