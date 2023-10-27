Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Başakşehir, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.