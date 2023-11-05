Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadelede 3-3 berabere kaldı. Başakşehir'in galibiyet serisi sona erdi.

Başakşehir, Ankaragücü ile 3-3 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir sahasında, MKE Ankaragücü ile 3 kez geriye düştüğü mücadelede 3-3 berabere kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli ekibin galibiyet özlemi 3 maça yükseldi.

Bu sezon 3. beraberliğini alan Başakşehir puanını 9'a yükseltti. Bu sezonki 4. beraberliğini alan MKE Ankaragücü ise puanını 13'e çıkardı.

Piatek ilk gollerini attı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı hücum oyuncusu Krzysztof Piatek, turuncu-lacivertli takımdaki ilk gollerini MKE Ankaragücü karşısında attı.

Piatek, mücadelenin 14 ve 27. dakikalarında fileleri havalandırdı ve turuncu-lacivertli takımla ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Aleksic sakatlandı

RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, mücadelenin 55. dakikasında sakatlandı.

Sol arka adalesinden sakatlanan Aleksic, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Çağdaş Atan, Aleksic'in yerine 57. dakikada Emirhan İlkhan'ı ahaya sürdü.

Emre Belözoğlu sarı kart gördü

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu karşılaşmanın 62. dakikasında hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü.

Belözoğlu, takımının geliştirdiği atakta penaltı beklentisiyle hakeme itirazda bulundu, sonrasında sarı kart gördü.

Başakşehir'in, Ankaragücü karşısındaki galibiyet serisi sona erdi

RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü karşısındaki galibiyet serisi 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Rakibiyle oynadığı son 10 maçı kazanan Başakşehir'in sahasında aldığı beraberlikle galibiyet serisi bitti.