Başakşehir, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İzmir deplasmanında Altay'a konuk olacak Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını Fatih Terim Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün öğleden sonra İzmir'e hareket edecek ve Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. haftasında yarın saat 16.00'da Altay'a konuk olacak. - İSTANBUL