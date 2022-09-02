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Başakşehir, Alanyaspor maçına hazır

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Başakşehir, Alanyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 ile süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadele yarın saat 19.15'te başlayacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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