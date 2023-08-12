Başakşehir, Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Başakşehir, antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.
Pas ve taktik çalışmayla devam eden idman şut çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor