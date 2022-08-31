Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor