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Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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