Başakşehir, Gambiyalı genç futbolcu Njie ile sözleşme yeniledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, altyapı oyuncusu 18 yaşındaki Gambiyalı forvet Abdoulie Njie ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, kulübün altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Gambiyalı forvet Abdoulie Njie ile sözleşme yeniledi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Gambiyalı Abdoulie Njie ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Njie'e başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
