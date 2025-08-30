Başakpınarspor, Yeni Sezon Öncesi Kadrosunu Güçlendiriyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor yeni sezon öncesi kadrosuna 6 yeni ismi dahil etti.

2025-2026 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele etmeye hazırlanan Başakpınarspor; bir yandan da kadrosunu güçlendiriyor. Antrenör Yusuf Yanar'ı takımın başına getiren Başakpınarspor, dış transferde Erciyes Esen Makina FK'dan Halil Yozgat, Özvatanspor'dan Talha Çoban, Mevlüt Metin, İsmail Erdi Halis, Kayseri Döğerspor'dan Mehmet Tahir Kalem ve Kayseri Kalespor'dan Erhan Vurdem'i kadrosuna kattı.

Kadrosuna kattığı 6 ismin yanı hem dış transferde hem de iç transferde görüşmelerini sürdüren Başakpınarspor, sezona güçlü bir kadro ile başlamak istiyor. - KAYSERİ