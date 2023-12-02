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Başakpınarspor Oyuncusuna 9 Maç Cezası

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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu takımlarından Başakpınarspor'un oyuncusu Ömer Ağırbaşı'ya İl Disiplin Kurulu 9 maç ceza verdi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu takımlarından Başakpınarspor'un oyuncusu Ömer Ağırbaşı'ya İl Disiplin Kurulu 9 maç ceza verdi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 8. haftasında oynanan Yahyalıspor ile Başakpınarspor maçı sonrası Başakpınarspor'a ağır ceza geldi. Başakpınarsporlu Ömer Ağırbaşı'nın maçın hakemine karşı saldırıya teşebbüs eylemi ve küfür etmesi nedeniyle toplam 9 maç ceza verildi. Ömer Ağırbaşı, yarın ve ligin ikinci yarısında oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Kayseri İl Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada, "26.11.2023 tarihinde oynanan Yahyalıspor - Başakpınarspor futbol müsabakasında Kayseri Başakpınarspor takımından 1219637 lisans no'lu Ömer Ağırbaş'ın hakeme karşı saldırıya teşebbüs eylemi ve hakeme karşı sövme eylemi ile içtima uygulanmak suretiyle hakem raporu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği kanaatine varılmış olup, Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/1-c, 8 ve 95. Maddeleri gereğince 9 maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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