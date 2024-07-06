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Başakpınarspor Kulübü Antrenörü Orhan Uluçay ile Yollar Ayrıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Başakpınarspor Kulübü, antrenör Orhan Uluçay ile yeni sezon öncesi yollarını ayırdı. Uluçay, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiğini belirtirken, Başakpınarspor yönetimi de ayrılığı kabul etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Başakpınarspor Kulübünde antrenör Orhan Uluçay ile yollar ayrıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor Kulübü'nde yeni sezon öncesi antrenör Orhan Uluçay ile yollar ayrıldı. Antrenör Orhan Uluçay dün Başakpınarspor yönetimi ile yaptığı görüşme sonrası ayrıldığını yönetime bildirdi. Mavi beyazlı yönetim ise antrenör Orhan Uluçay'ın ayrılığını kabul etti ve yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Genç ve başarılı antrenör Orhan Uluçay yaptığı açıklamada, "Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Değerli başkanıma, yönetim kuruluna, taraftarımıza ve emek veren sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Geçen sezon güzel bir sezonun geçirdik ve yeni sezonda Başakpınarspor'a başarılar diliyorum. Gönlüm her zaman sizlerle beraber olacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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