Başakpınarspor'da Orhan Uluçay dönemi

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Başakpınarspor, yeni sezon öncesi antrenör Orhan Uluçay ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Başakpınarspor, yeni sezon öncesi antrenör Orhan Uluçay ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor, 2023-2024 futbol sezonu için çalışmalara başladı. Son 2 sezondur Play-Out oynayan ve rakiplerini yenerek Süper Amatör Küme'de yoluna devam eden mavi beyazlılar yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Başakpınarspor, geçen sezon Trend Gayrimenkulspor'u çalıştıran genç Antrenör Orhan Uluçay ile anlaşarak sözleşme imzaladı.

Başakpınarspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Teknik Direktörlüğü için yeni sezonda Orhan Uluçay ile anlaşmaya varılmıştır. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz. Ailemize hoş geldin hocam, başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ