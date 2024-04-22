Başak Koleji Ortaokul Korfbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Başak Koleji Ortaokul Korfbol Takımı okullar arası düzenlenen Türkiye Korfbol Şampiyonası Finalleri'nde oynadığı tüm maçları kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Aydın Başak Koleji Ortaokul Korfbol Takımı 17-21 Nisan 2024 tarihleri arasında İzmir'de yapılan Türkiye Ortaokullarası Korfbol Şampiyonası Finalleri'nde oynadığı tüm maçları kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Başak Koleji'nden yapılan açıklamada "Korfbol sporunda başarıya ulaşan sporcu öğrencilerimizi, antrenörleri Sertan Kamber'i kutluyor ve bizlere bir kez daha yaşattıkları gururdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dendi. - AYDIN