Başak Duman Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Başak Duman, Okul Sporları Gençler A Klasman Kız Erkek Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 53 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Dünya Şampiyonası seçmeleri için yapılan şampiyonaya 62 ilden sporcu katıldı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ve Milli Takım Sporcusu Başak Duman, Okul Sporları Gençler A Klasman Kız Erkek Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 53 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.

18-27 Haziran 2023 tarihleri arasında Brezilya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası seçmeleri için Sivas'ta yapılan Okul Sporları Gençler A Klasman Kız Erkek Türkiye Güreş Şampiyonası'na 62 ilden sporcu katıldı. 53 kilogram kızlarda 32 sporcu mücadele ederken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Başak Duman'da şampiyonada güzel bir mücadele sergileyerek Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Milli sporcu ve Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü güreş antrenörü Kemal Karaboğa ile birlikte gittikleri Sivas'tan Türkiye ikinciliği derecesi ile dönen Başak Duman'ın elde ettiği başarı sevinçle karşılandı. - BİLECİK