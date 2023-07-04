Başak Duman, Bozüyük Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Bilecik'in güreş branşında altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olan Başak Duman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Duman'ı ve antrenörünü tebrik etti.

Bilecik'in güreş branşında altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olan Başak Duman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Okul Sporları Gençler A Klasman Kız Erkek Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 53 kilogramda Türkiye ikincisi olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Başak Duman, güreş antrenörü Kemal Karaboğa ile birlikte Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek madalya sevincini paylaştı.

Başak Duman, Başkan Bakkalcıoğlu'na, katıldığı şampiyona, devam eden çalışmaları ve bundan sonra yapmak istedikleri hakkında bilgi verdi.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Bakkalcıoğlu da "Okul Sporları Gençler A Klasman Kız Erkek Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 53 kilogramda Türkiye ikincisi olarak bizleri gururlandıran, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcumuz Başak Duman'ı ve antrenörü Kemal Karaboğa'yı tebrik ediyorum. Sporun her branşında genç sporcularımızın yanındayız" dedi.