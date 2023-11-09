BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Kazakistan'da madalyalar kazandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Kazakistan'da düzenlenen 2. Türk Devletleri Teşkilatı Üniversite Oyunlarında bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Güreşte Muhammed Gimri altın madalya kazanırken, Abdurrahman Kalkan gümüş madalya ve Emre Kural bronz madalya elde etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Kazakistan'da gerçekleştirilen 2. Türk Devletleri Teşkilatı Üniversite Oyunlarında bir altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya kazandı.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından organize edilen oyunlar, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammed Gimri güreşte 92 kiloda tüm rakiplerini geçerek şampiyon oldu. Güreşte, BARÜ'lü diğer sporcular Abdurrahman Kalkan 77 kiloda gümüş madalyanın sahibi olurken, Emre Kural ise 61 kiloda bronz madalyaya uzandı. BARÜ'lü güreşçilerden Furkan Songur ile Mücahit Çelik ise yaşadıkları sakatlık nedeniyle mindere çıkamadı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde ettikleri başarılar dolayısıyla genç sporcuları tebrik ederek "Bartın Üniversitesi olarak spor alanında elde ettiğimiz başarıları geleceğe taşıyoruz. Her geçen dönem bilimsel ve sportif anlamda kazanımlarımızı artırarak daha iyiye ulaşma konusunda umut veren sonuçlara ulaşıyoruz. Türkiye Yüzyılına değer katma yolunda tüm bileşenlerimizle olduğu gibi sporcularımızla da 'Biz de varız' diyoruz. Bu düşüncelerle kurumsal olarak ilerleyişimize sunduğu katkılar için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Elde ettikleri yeni başarılarla bizleri gururlandıran genç sporcularımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN