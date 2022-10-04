BARÜ Rektörü Uzun, dünya üçüncüsü olan güreşçi öğrencileri Pul'u kutladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'ndaki güreş müsabakalarında 76 kiloda bronz madalya kazanan öğrencileri Merve Pul'u tebrik etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ öğrencileri, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonunca (FISU) 21-30 Eylül'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen kupada üç madalya kazandı.

Güreş müsabakalarında 76 kiloda yarışan BARÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Merve Pul, bronz madalya kazanarak önemli başarı elde etti.

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Zeynep Yetgil güreşte 55 kiloda altın, Zeynep Makbule Akyüz ise nandaoda gümüş madalya kazanmıştı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Üniversitesi olarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdikleri gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefleri olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda her geçen dönem gayretlerimizi artırdık ve tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürüdük. Bu doğrultuda elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırmaya devam eden öğrencimiz Merve Pul'u kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.