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BARÜ mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya

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BARÜ mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunlarında 74 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunlarında 74 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunlarında mücadele eden Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Oyunlarda 74 kiloda mücadele eden başarılı sporcu final müsabakasında karşılaştığı Azerbaycanlı Zutova Gozal'ı tuşla yenerek altın madalyaya uzandı.

Yeni bir başarıyı daha hanesine yazdıran Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin tüm bileşenlerinin "Türk Sporuna Değer Katmak" anlayışıyla başarıdan başarıya koştuğunu söyledi.

Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Bu doğrultuda her geçen dönem gayretlerimizi artırdık ve tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürüdük. Hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız aldıkları başarılarla Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Bu doğrultuda bizleri gururlandırmaya devam eden mezunumuz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Konya Spor Haberler

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