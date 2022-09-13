Bartınspor kupada tur atladı Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda kendisi gibi Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Karabük İdmanyurduspor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda karşıya geldiği Bartınspor'a penaltılarla 4-1 mağlup olarak kupanın dışında kaldı. Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda kendisi gibi Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Karabük İdmanyurduspor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda karşıya geldiği Bartınspor'a penaltılarla 4-1 mağlup olarak kupanın dışında kaldı. İlk yarısı golsüz berabere biten mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitliğin bozulmadığı mücadelede penaltılarda Bartınspor rakibini 4-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Karabük Spor Haberler

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