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Bartınlı genç sporculardan büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bartınlı genç sporculardan büyük başarı

Van'da gerçekleşen Halter Şampiyonasında Bartın'ı temsil eden Gülşen Taşçı Türkiye Şampiyonu olurken Yusuf Göçmenoğlu ise Türkiye 2'ncisi oldu.

Van'da gerçekleşen Halter Şampiyonasında Bartın'ı temsil eden Gülşen Taşçı Türkiye Şampiyonu olurken Yusuf Göçmenoğlu ise Türkiye 2'ncisi oldu.

Van'da gerçekleştirilen Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonasında Bartın ilini temsil eden sporculardan Gülşen Taşçı büyük bir başarıya imza atarak 64 kg'da Türkiye Şampiyonu oldu. Yusuf Göçmenoğlu ise 67 kg'da Türkiye 2'ncisi olarak şampiyonayı madalya ile tamamladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başarılarından dolayı genç sporcuları tebrik etti.

Tunç paylaşımında, "20-24 Temmuz 2022 tarihinde Van'da gerçekleştirilen Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonasında Bartın ilimizi temsil eden sporcularımızdan; bayanlarda Gülşen Taşçı 64 kg'da Türkiye Şampiyonu, erkeklerde 67 kg'da Yusuf Göçmenoğlu Türkiye 2'ncisi olmuştur. Sporcularımızı ve antrenörümüz Ramazan Zengin hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." Dedi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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